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Задержан мужчина, в желудке которого нашли 50 пакетиков кокаина

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- Назгуль Абдыразакова
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При проведении оперативно-следственных мероприятий 10 февраля 2023 года в международном аэропорту "Манас" при содействии погранслужбы задержан гражданин Т.В., 1986 г.р., который осуществил контрабандную поставку наркотических средств из стран Европейского союза в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, при осмотре желудка обнаружены наркотические средства, которые были обвернуты в пальчиковые перчатки из латекса, в результате чего изъяты 50 контейнеров общим весом 300 грамм. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, представленное на исследование вещество является наркотическим средством кокаин.

Гр.Т.В. приобрел в Германии кокаин и пытался сбыть его на территории Кыргызской Республики, в результате чего мог нанести колоссальный урон здоровью населения.

Данный вид наркотических средств впервые изымается в Кыргызской Республики в таком особо крупном размере, цена на "черном рынке" которого составляет от 500 до 2000 долларов за один грамм.

СБНОН МВД КР совместно с другими правоохранительными органами на постоянной основе ведется мониторинг грузопассажирских авиаперевозок и принимаются меры по недопущению поставки наркотических средств в КР.

В настоящее время проводятся дополнительные специальные следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. Задержанный водворен в СИЗО № 1.


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URL: https://www.vb.kg/427306
Теги:
задержание, наркотики, Аэропорт "Манас"
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