Федерация кок-бору заявила о незаконном проведении выборов президента

В Кыргызстане выборы президента Федерации кок-бору прошли незаконно. Об этом говорится в обращении спортивной организации:

"Нам поступила информация о том, что 16 февраля был проведен неправомочный съезд отдельных лиц, предпринявших попытку смены членов правления? в том числе и президента Федерации кок-бору Кыргызской Республики. Данное собрание считается нелегитимным, так как кворум не состоялся.

На данный момент официальные представители правления Федерации кок-бору Кыргызской Республики во главе с Таласом Бегалиевым и дирекции по национальным видам спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики провели внеочередное собрание правления, на котором состоялся кворум и был поднят вопрос о правомерности незаконно проведенного съезда.

Дирекцией была поддержана официальная позиция Федерации кок-бору КР по сегодняшней ситуации, все позиции сохранены за занимающими соответствующие должности лицами - это на данный момент официальная информация.

Также хотим отметить, что официальная Федерации кок-бору КР страница в социальной сети Инстаграм @kokboru_federation была взломана сегодня, и доступ к ней на данный момент не восстановлен", - говорится в обращении федерации.