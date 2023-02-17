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Федерация кок-бору заявила о незаконном проведении выборов президента

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане выборы президента Федерации кок-бору прошли незаконно. Об этом говорится в обращении спортивной организации:

"Нам поступила информация о том, что 16 февраля был проведен неправомочный съезд отдельных лиц, предпринявших попытку смены членов правления? в том числе и президента Федерации кок-бору Кыргызской Республики. Данное собрание считается нелегитимным, так как кворум не состоялся.

На данный момент официальные представители правления Федерации кок-бору Кыргызской Республики во главе с Таласом Бегалиевым и дирекции по национальным видам спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики провели внеочередное собрание правления, на котором состоялся кворум и был поднят вопрос о правомерности незаконно проведенного съезда.

Дирекцией была поддержана официальная позиция Федерации кок-бору КР по сегодняшней ситуации, все позиции сохранены за занимающими соответствующие должности лицами - это на данный момент официальная информация.

Также хотим отметить, что официальная Федерации кок-бору КР страница в социальной сети Инстаграм @kokboru_federation была взломана сегодня, и доступ к ней на данный момент не восстановлен", - говорится в обращении федерации.


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URL: https://www.vb.kg/427309
Теги:
выборы, кок-бору, президент, федерация, Кыргызстан
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