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На Орто-Сайском рынке убирают незаконно установленные объекты

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека проводит демонтаж на рынке "Орто-Сай" по поручению заместителя мэра Нурдана Орунтаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Сотрудники городских служб работают совместно с работниками муниципального предприятия "Тазалык", Октябрьским РУВД и МЧС КР.

В ходе работ демонтированы незаконно установленные навесы и рекламные конструкции на главном проходе рынка. Также в целях безопасности с дороги убраны предметы, мешавшие движению пожарной машины.

Всего демонтировано 16 навесов и 115 точек стихийной торговли, 97 рекламных конструкций, 2 павильона и 20-метровый металлический забор.

Напомним, ранее комиссией проведена разъяснительная работа по соблюдению правил размещения рекламы и розданы уведомления".


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URL: https://www.vb.kg/427311
Теги:
Бишкек, демонтаж, Орто-Сайский рынок
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