На Орто-Сайском рынке убирают незаконно установленные объекты

Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека проводит демонтаж на рынке "Орто-Сай" по поручению заместителя мэра Нурдана Орунтаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Сотрудники городских служб работают совместно с работниками муниципального предприятия "Тазалык", Октябрьским РУВД и МЧС КР.

В ходе работ демонтированы незаконно установленные навесы и рекламные конструкции на главном проходе рынка. Также в целях безопасности с дороги убраны предметы, мешавшие движению пожарной машины.

Всего демонтировано 16 навесов и 115 точек стихийной торговли, 97 рекламных конструкций, 2 павильона и 20-метровый металлический забор.

Напомним, ранее комиссией проведена разъяснительная работа по соблюдению правил размещения рекламы и розданы уведомления".