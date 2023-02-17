Чем уникальна "Школа Ломоносова"?

Интервью с учредителем и президентом научно-образовательного комплекса "Школа Ломоносова" Турдакуновой Нурией Байкалыковной.

Лучшие инвестиции в будущее - это образование. Важно, чтобы с малых лет ребенок мог получать разносторонние знания и навыки, отвечающие глобальным тенденциям развития образования. Школьное образование является одним из главных этапов в жизни человека. В Бишкеке на сегодняшний день более 150 частных образовательных учреждений, которые стараются выстраивать свою образовательную программу, ориентируясь на будущее, и одним из таких образовательных учреждений является научно-образовательный комплекс "Школа Ломоносова". Учредитель и президент данного учебного заведения Нурия Турдакунова рассказала нашему изданию vb.kg, как школа осуществляет образовательный процесс, способствующий воспитанию подрастающего поколения кыргызстанцев.

- Расскажите, пожалуйста, об условиях, которые созданы в вашей школе?

- На сегодняшний день научно-образовательный комплекс "Школа Ломоносова" – это инновационное образовательное пространство с развитой инфраструктурой. В нашей школе созданы все условия для развития уникальных способностей детей в самых разных направлениях. В школе предусмотрен широкий выбор программ обучения, создана комфортная и безопасная среда для всестороннего развития детей. Школа стремится обеспечить всех учащихся универсальными знаниями и умениями, развить у них способности мыслить и действовать, которые так необходимы для достижения успеха в жизни. Обучение в школе ведется с применением инновационных методик и индивидуального подхода к каждому ученику. Учащихся также сопровождают врач, психолог. Созданы условия для рационального трехразового питания.

В настоящее время большое внимание уделяется критериям обеспечения безопасности и минимизации всех видов рисков. В школе особое внимание уделяется условиям сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, а также материальных ценностей. Разработаны и функционируют специальные меры для обеспечения безопасности: на территории функционирует круглосуточная охрана, здание и территория школы оснащены видеокамерами и каналами передачи сигнала тревоги в группу быстрого реагирования.

- Расскажите о ваших педагогах, как у вас вообще обстоит дело с кадрами?

- Наша школа постоянно стремится поддерживать конкурентоспособность штата, мы открываем детям возможность заниматься у лучших высококвалифицированных педагогов из Кыргызстана и России. На сегодняшний день у нас работают 9 привлеченных специалистов из России в области естественнонаучных предметов.

Наши педагоги способны быстро реагировать на изменения в сфере образования, специфики педагогических систем и новых условий профессиональной деятельности. Постоянно создаются условия для повышения их квалификации, чтобы они были информированными о трендах в образовании и постоянно могли совершенствовать методы, используемые в учебном процессе.

Стоит также отметить, что мы создаем все условия для профессионального роста молодых педагогов, как основы сохранения и развития кадрового потенциала нашего образовательного учреждения. Мы поддерживаем молодых, активных и компетентных педагогов, стараемся создать в стенах школы все условия для того, чтобы они могли адаптироваться к своей профессиональной деятельности. К примеру, за последние годы в нашу школу пришло очень много молодых специалистов, среди них учителя начальных классов, иностранных языков, физики, математики, истории. На данный момент для 8 молодых учителей школа предоставляет возможность продолжить обучение в магистратуре на базе МГИМО МИД РФ и других зарубежных вузов по направлению "Педагогическое мастерство". Это уникальные инновационные обучающие программы подготовки современного педагога.

- Чем уникальна школа имени Ломоносова?

- Нацеленность на достижение высоких результатов - неотъемлемый принцип образовательного процесса "Школы Ломоносова". Особенностью нашей школы является научно-исследовательская, проектно-исследовательская, инновационная деятельность. Методическую поддержку оказывает нашей школе МГУ им. М.В. Ломоносова и МГИМО МИД РФ.

Наши дети в рамках обучения решают различные творческие и исследовательские задачи, участвуют в интерактивных лекциях и семинарах, что позволяет применять полученные знания сразу на практике. Образовательный процесс организован в соответствии со стандартами Кыргызской Республики и Российской Федерации с возможностью выдачи аттестатов обеих стран. Школа предоставляет фундаментальное образование с углублением программ по математике, физике, информатике, химии и биологии. Также мы имеем свою разработанную программу дополнительного образования, которая включает в себя 12 кружковых занятий, секций, мастерских по STEAM направлениям.

- Расскажите про ваших выпускников?

- Наша школа обеспечивает своим выпускникам специальную подготовку к поступлению не только в ведущие вузы России, но и в ведущие вузы мира. Средний балл наших учащихся по результатам ОРТ составляет как минимум 180 баллов, что позволяет претендовать на бюджетные места в вузах Кыргызстана. С момента основания школа выпустила более трех поколений выпускников, 90% из которых смогли поступить и обучаются на грантовой основе ведущих вузов России, Европы, США и Азии.