Работники золотодобывающей компании пострадали в результате снежной лавины

В связи с обильным снегопадом на горном участке золоторудного месторождения Иштамберды в Ала-Букинском районе сегодня утром сошла лавина. Об этом сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Таджибаев Эльдар.

По его данным, в результате пострадали помещения общежития, где проживают работники предприятия. Троих пострадавших направили в Ала-Букинскую районную больницу. Начаты восстановительные работы. Около 200 сотрудников золотодобывающего предприятия спустили с рудника в места проживания.