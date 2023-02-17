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Работники золотодобывающей компании пострадали в результате снежной лавины

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с обильным снегопадом на горном участке золоторудного месторождения Иштамберды в Ала-Букинском районе сегодня утром сошла лавина. Об этом сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Таджибаев Эльдар.

По его данным, в результате пострадали помещения общежития, где проживают работники предприятия. Троих пострадавших направили в Ала-Букинскую районную больницу. Начаты восстановительные работы. Около 200 сотрудников золотодобывающего предприятия спустили с рудника в места проживания.


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URL: https://www.vb.kg/427314
Теги:
Ала-Букинский район, лавина, пострадавшие
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