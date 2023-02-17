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Системы бронирования РФ презентуют свои возможности для турбизнеса КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Привлечь больше туристов и наладить новые деловые контакты – перед отечественным турсектором открываются большие возможности. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР. По ее данным, на кыргызстанский рынок заходят пять новых онлайн-систем бронирования: Bronevik, TravelLine, Shelter, Ostrovok. ru, и КонтрОтель. Их присутствие позволит отечественным предпринимателям выйти на многомиллионный рынок СНГ.

Как это сделать с максимальной эффективностью, будет обсуждаться 21 февраля в Бишкеке и 22 февраля в Оше.

Узнать больше и зарегистрироваться для участия можно по телефону: +996 555 979 009


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URL: https://www.vb.kg/427315
Теги:
туризм, Кыргызстан
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