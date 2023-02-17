В Ысык-Ате незаконно раздавали сельхозземли

Должностные лица комиссии по земельной амнистии Ысык-Атинского района незаконно приняли решение о закреплении чтырем гражданам земельных участков по 0,05 га для строительства индивидуальных жилых домов из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Люксембургском айыл окмоту. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, этим гражданам выданы государственные акты о праве частной собственности на указанные земельные участки, среди которых был руководитель аппарата Ысык-Атинской районной государственной администрации.

По данному факту в отношении должностных лиц Ысык-Атинской районной комиссии по проведению земельной амнистии возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. В настоящее время проводится расследование.