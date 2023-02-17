Эдиль Байсалов принял посла Японии в КР Года Хидэки

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Кыргызской Республике Года Хидэки.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Японией. В частности, были затронуты вопросы развития сотрудничества в сфере образования, туризма, трудовой миграции.

Эдиль Байсалов подчеркнул важность активизации сотрудничества в сфере образования, выразив надежду, что в рамках международной стипендии президента Кыргызстана "Эл умуту", многие стипендиаты Кыргызской Республики будут обучаться в университетах Японии.

"Мы заинтересованы в целевом направлении наших студентов и специалистов для обучения в престижные высшие учебные заведения Японии", - сказал он.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызской Республике Года Хидэки подтвердил готовность к активизации сотрудничества в сфере образования, туризма, трудовой миграции, а также в других сферах двустороннего взаимодействия.

Года Хидэки предложил более активно привлекать средства массовой информации, представителей туристических компаний Японии для информирования о туристическом потенциале Кыргызстана.