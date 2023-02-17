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ГКНБ задержан земельный специалист Кыргыз-Кыштакского айыл окмоту

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР в отношении главы Кыргыз-Кыштакского айыл окмоту Кадамжайского района "Д.Д." и земельного специалиста, указанного айыл окмоту "К.А." по факту незаконной выдачи и продажи земельных участков, 16 февраля 2023 года при возврате денежных средств в сумме 50 тысяч сомов с поличным задержан земельный специалист "К.А.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ранее "К.А." получены денежные средства в сумме 100 тысяч сомов от жителя вышеуказанного айыльного аймака за предоставление земельного участка под ИЖС.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные действия".


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URL: https://www.vb.kg/427321
Теги:
ГКНБ, задержание, Кадамджайский район, айыл окмоту
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