ГКНБ задержан земельный специалист Кыргыз-Кыштакского айыл окмоту

В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР в отношении главы Кыргыз-Кыштакского айыл окмоту Кадамжайского района "Д.Д." и земельного специалиста, указанного айыл окмоту "К.А." по факту незаконной выдачи и продажи земельных участков, 16 февраля 2023 года при возврате денежных средств в сумме 50 тысяч сомов с поличным задержан земельный специалист "К.А.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ранее "К.А." получены денежные средства в сумме 100 тысяч сомов от жителя вышеуказанного айыльного аймака за предоставление земельного участка под ИЖС.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные действия".