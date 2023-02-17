Бывший глава Казахстана Назарбаев лишён пожизненных привилегий

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому отменяется действие Закона "О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы", пишет centralasian.org.

Документ предполагал пожизненные привилегии для экс-руководителя страны Нурсултана Назарбаева и его семьи: в частности, содержание за счёт госбюджета и предоставление охраны.

Назарбаев также лишился права на неприкосновенность принадлежащей ему недвижимости, а его родственники – права на личную неприкосновенность.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку в марте 2019 года. Он руководил страной почти 28 лет. При этом отставка была по сути формальной: Назарбаев сохранил за собой посты председателя Ассамблеи народов Казахстана и главы Совета безопасности, а потому продолжал оказывать значительное влияние на политику государства.

В январе 2022 года массовые протесты в крупных городах Казахстана против власти Назарбаева переросли в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией и армией. После этого экс-президент утратил свои позиции. Парламент страны одобрил изменения, которые отменили пожизненное председательствование Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народов Казахстана, а также необходимость согласования с ним инициатив во внешней и внутренней политике. Кроме того, новый президент Касым-Жомарт Токаев, к которому перешла власть от Назарбаева, ограничил срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания и назначил досрочные президентские выборы на ноябрь 2022 года. Токаев на них победил с большим перевесом.

В последний год власти Казахстана развенчивают культ личности Нурсултана Назарбаева. Из Конституции страны были исключены упоминания о нём, как о "лидере нации" (Елбасы), республиканскую столицу переименовали из Нур-Султана обратно в Астану, День первого президента был исключён из государственных праздников. Кроме того, суд приговорил племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу об особо крупных хищениях государственных средств, а старшая дочь бывшего президента Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата нижней палаты парламента.