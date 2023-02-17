Новосибирский школьник оскорбил мусульман стихотворением - теперь номер его родных рассылают в анонимках с угрозой теракта. Об этом пишет издание ngs.ru

Мать подростка дала сыну несколько пощечин и заставила извиняться на коленях.

В Сети опубликовано три ролика - стихотворение, наказание и извинение.

Новосибирский школьник зачитал оскорбительное стихотворение про мусульман и получил несколько пощечин от своей матери в наказание - от имени его родственников теперь рассылают анонимные сообщения с угрозами совершения теракта.

14 февраля в социальных сетях Новосибирска появилась серия видео, на первом якобы новосибирский школьник зачитывает оскорбительное стихотворение в адрес мусульман. Затем, на втором видео, он получает от женщины, которая называет себя его матерью, несколько пощечин за свой поступок. В описании говорится, что местная мусульманская община вынудила мать ребенка наказать его.

- Пока ты не извинишься на коленях перед всеми мусульманами, ты мне не сын, - заявляет она на видео.

В третьем видео подросток, стоя на коленях, с виноватым видом просит прощения и склоняет голову. Видно, что парень говорит заученный текст. Он отмечает, что на родине "есть люди разных вероисповеданий, но все они достойны одинакового уважения".

- Этим [поступком] я оскорбил не только всех мусульман, но и своих родителей. Я приношу свои извинения перед родителями, мусульманами и своей родиной, - говорит школьник.

В описании к роликам говорится, что мать подростка наказала своего сына после того, как видео "облетело соцсети" и в дело вмешалась местная мусульманская община.

Подготовила: Малика Усупова.