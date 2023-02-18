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Ленинский акимиат напомнил об ответственности за самовольный захват земель

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- Бакыт Басарбек
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Ленинский акимиат Бишкека напоминает об ответственности за самовольный захват земель, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Во исполнение указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова от 8 апреля 2022 года УП №109 "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель" и постановления мэрии города Бишкек №96 от 10 июня 2022 года "О мерах по предупреждению и пресечению фактов самовольного захвата муниципальных земель на территории города Бишкек",

Муниципальная администрация напоминает жителям района о недопущении самовольного захвата земельных участков на территории столицы и привлечении к ответственности за правонарушения".


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URL: https://www.vb.kg/427326
Теги:
Ленинский район, Бишкек, самовольная застройка
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