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В Караколе прошел трехдневный рейд "Мошенник" и "Арсенал"

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В целях предупреждение и пресечение фактов мошенничества и незаконного оборота огнестрельного оружия по инициативе ОВД города Каракол на территории областного центра были проведены оперативно-профилактические мероприятия "Мошенник" и "Арсенал". Обб этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

"В рамках данного мероприятия были созданы специальные группы ОВД города Каракол, которыми была проведена масштабная работа по раскрытию профилактики преступлений. работ.

В ходе мероприятия был произведен обход 435 домовладений, где гражданам были проведены разъяснительные работы по актуальной на сегодняшний день теме: "Мошенничества". Милиционеры объяснили виды мошенничества, то есть, кибермошенничество, мошенничество в социальных сетях, различных сайтах, а также мошенничество через телефонные звонки.

Были проверены 569 владельцев огнестрельных оружий, которыми также провели разъяснительные работы по соблюдениям правил хранения и регистрации огнестрельных оружий.

Входе трёхдневного мероприятия сотрудниками ОВД г. Каракол было раскрыто 7 ранее совершенных преступлений, из незаконного оборота изъято 2-единиц огнестрельного оружия".


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URL: https://www.vb.kg/427328
Теги:
Каракол, оружие, УВД
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