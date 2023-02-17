Афиша: 2 марта на сцене филармонии гала-концерт звезд российского балета

2 марта 18-30 в Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова пройдет гала- концерт звёзд российского балета, сообщает организатор гастролей продюсерский центр "Образ".

Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета, никого не оставит равнодушным. Гала-концерт "Шедевры мировой классики" – это высокий профессионализм, особенный хореографический стиль, неповторимая выразительность, и одухотворённость. Настоящий подарок всем поклонникам искусства.

Участники концерта представители сильнейших балетных школ! Заслуженные артисты, лауреаты конкурсов и обладатели наивысших балетных премий – яркие, талантливые, виртуозные, солисты балета ведущих театров России

В программу концерта войдут фрагменты из классических балетов, хореографии Мариуса Петипа, в исполнении 8 профессиональных танцоров. "Лебединое Озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Корсар", "Спящая Красавица" и другие…

Художественный руководитель и постановщик Кононенко Сергей Александрович - лауреат международной премии, выпускник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург), с 1999 г. состоит в труппе Мариинского театра.

Артисты:

Михеев Алексей – заслуженный артист РФ, представитель Саратовской балетной школы, исполнитель главных партий на сцене Большого театра, в спектаклях, номинированных на Золотую Маску.

Томилова Мария – заслуженная артистка Кубани, Пермской Государственной хореографическое училище, Лауреат международного конкурса, стипендиат Правительства РФ в области культуры, ведущая солистка в Театре балета Юрия Григоровича

Великая Мария – с 2009-2013 г. артист балета "Санкт-Петербургский Академический театр балета им. Леонида Якобсона", 2013-2018 г. солистка "Санкт-Петербургский Театр балета Константина Тачкина", с 2018 г. солистка Санкт-Петербургский театр "Русский Балет"

Кочетова Кристина – Стипендиат правительства Российской Федерации в области культуры, представитель Пермской балетной школы, участница проекта "Большой балет" на телеканале Россия-Культура.

Анцупова Елена – окончила Киевское хореографическое училище и Московское хореографическое училище под руководством Г.В. Ледяха, работала в Москве в "Русском Национальном Балете Сергея Радченко", с 2011 г. работает в Московском Государственном Театре Балета Классической Хореографии Э. Меликова.

Билеты на сайте kassir.rg, а также в кассе филармонии! Справки по телефону: 0500 999947, 0557 74 7999. Стоимость билетов от 1200-3000 сомов!