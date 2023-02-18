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В Бишкеке прошло мероприятие "Живые страницы истории"

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Управлением образования мэрии города Бишкек в школе-лицее №75 проведено мероприятие "Живые страницы истории", посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана.

Его особыми гостями стали генерал-полковник, председатель правления ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов "Боевое братство" Чотбаев Абдыгул Абдрашитович, полковник запаса, председатель совета ветеранов Министерства обороны КР Джуматаев Эркен Уркунбекович и другие воины-интернационалисты.

Почтив минутой молчания память погибших сослуживцев, ветераны войны в Афганистане поделились с присутствующими воспоминаниями о кровопролитной войне, начавшейся почти 44 года назад. Также рассказали о событии 34-летней давности – Дне вывода советских войск из Афганистана.

Продолжилось мероприятие в средней общеобразовательной школе-лицее №75 тематическим концертом с участием юных певцов и таэквондистов, продемонстрировавших зрителям силу духа и красоту таланта.

Отметим, ежегодно в феврале во всех школах Бишкека проводятся уроки мужества с участием воинов-интернационалистов, классные часы, тематические встречи, приуроченные ко Дню вывода советских войск из Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/427335
Теги:
Афганистан, Бишкек, Кыргызстан
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