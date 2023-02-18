В школах Бишкека появились контейнеры для раздельного сбора отходов

В школах Первомайского района Бишкека появились контейнеры для раздельного сбора отходов под лозунгом "Раздели сам и научи родителей!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Целью такого проекта является привитие дошколятам и школьникам экологического сознания, культуры чистоты и порядка.

Экоконтейнеры установлены в трёх школах № 24, 54 и 101.

Отметим, что в течении месяца планируется установка специальных контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, пластик, стекло, металл) на территории еще 20 школ, а также 18 детских садах района.

Аналогичные контейнеры установлены и на территории администрации Первомайского района.