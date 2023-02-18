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В школах Бишкека появились контейнеры для раздельного сбора отходов

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- Бакыт Басарбек
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В школах Первомайского района Бишкека появились контейнеры для раздельного сбора отходов под лозунгом "Раздели сам и научи родителей!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Целью такого проекта является привитие дошколятам и школьникам экологического сознания, культуры чистоты и порядка.

Экоконтейнеры установлены в трёх школах № 24, 54 и 101.

Отметим, что в течении месяца планируется установка специальных контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, пластик, стекло, металл) на территории еще 20 школ, а также 18 детских садах района.

Аналогичные контейнеры установлены и на территории администрации Первомайского района.


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URL: https://www.vb.kg/427337
Теги:
мусор, школа, Бишкек, мэрия
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