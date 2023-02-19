Глава ВС КР: Мы стремимся продвигать политику экологической справедливости

В Бишкеке состоялась координационная встреча партнеров, занимающихся продвижением и реализацией политики экологической справедливости с участием председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова и председателя Правления общественного объединения "Ассоциация судей Кыргызской Республики" Дилары Арстанбаевой. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"С речью также выступила Луиз Чемберлен, постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

В ходе встречи с партнерами обсуждены вопросы реализации программ и проектов, а также рассмотрены планы, направленные на реализацию политики экологической справедливости.

Участие в мероприятии приняли Майрам Оморова, исполнительный директор Ассоциации судей КР, Эльмира Байтикова, директор Высшей школы правосудия при Верховном суде КР, представители Генеральной прокуратуры, других государственных органов КР, партнеры по развитию, Орхусские центры и другие заинтересованные стороны данной темы.

В своем выступлении Замирбек Базарбеков отметил, что Верховный суд Кыргызской Республики стремится продвигать политику экологической справедливости, основанную на принципах защиты прав человека. Он также сообщил, что прилагаются усилия по созданию равных условий для защиты экологических прав и доступа к правосудию, повышению качества осуществления правосудия по делам, связанным с охраной окружающей среды.

Участники мероприятия отметили, эффективность данного формата встречи для улучшения общей координации работы, вместе с тем они отмечена необходимость продолжения работы в этом направлении и усиление информационного обмена.

В рамках инициативы Верховного суда КР по реализации и координации единой политики экологической справедливости, встреча организована Ассоциацией судей КР и программой ПРООН "Усиление защиты прав человека и равного доступа к правосудию в Кыргызской Республике"".