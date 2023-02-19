В Бишкеке прошла конференция на тему: "Мужество воина сильнее крепости"

В Военном институте Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова прошла межвузовская научно-практическая конференция среди высших учебных заведений на тему: "Чептен эрдин күчү бек" (Мужество воина сильнее крепости). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"В мероприятии приняли участие государственный секретарь Кыргызской Республики С. Касмамбетов, Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Б. Бекболотов, представители других заинтересованных министерств и ведомств, ректоры и студенты высших учебных заведений, ветераны Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также профессорско-преподавательский и личный состав военного учебного заведения.

В ходе конференции прозвучали доклады преподавательского состава Военного института на темы: "23 февраля – День защитников Отечества", "Баткенские события 1999-2000 годов", "Защита Родины – священный долг".

Цель мероприятия – воспитание каждого гражданина в духе любви к Родине, побуждение подрастающего молодого поколения к любви, защите Отчизны, увековечиванию памяти павших героев в Баткенских событиях, приведение храбрости и героизма героев кыргызского народа в пример подрастающему поколению".