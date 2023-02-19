Динара Кутманова: Минприроды приходится разгребать 30-летние завалы

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Динара Кутманова подвела итоги работы своего ведомства за 2022 год. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Минприроды приходится разгребать 30-летние завалы, устранять пробелы, коррупционные схемы, чему имеются документальные подтверждения.

Не всем это нравится, но реформы сопротивляющиеся идут на всякие мурлыки с расчетом на провал реформы.

Департамент недропользования передан от Минэнерго актом от 31 января 2022 года. На момент передачи:

- не было сальдо по платежам за недропользование, то есть не были выведены суммы задолженностей лицензиатов, отсутствовали акты сверок, не составлялись;

- было выдано 7, 1 тыс лицензий, из них 4,7 тыс вынесены решения об аннулировании, при этом лицензии не сданы/не погашены, находятся у субъектов;

- в архиве в наличии 1,9 тыс. лицензионных дел, отсутствуют 2,8 тыс, не сданы;

- лицензионные дела не оформлены надлежащим образом, отсутствуют описи, нет актов приема-передачи дел исполнителям;

- отсутствие реестров отчетов лицензиатов;

- отсутствие актов приема-передачи фондовых документов исполнителям;

- не было Административного регламента лицензирования недропользования.

То есть была разрушена система учета и контроля на всех участках работы, создав возможность для коррупционных схем".