Минприроды КР продолжает проверять частные бани в Бишкеке

Минприроды КР продолжает профилактические работы по улучшению качества воздуха в городе Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Инспекторы Чуйского регионального управления с экоактивистами провели рейд в жилмассиве Ак-Ордо-3 Сокулукского района, где проведены профилактические мероприятия с частными банями и жителями. В частности, были осмотрены качество твердого топлива и наличие фильтров в печах. Кроме этого, хозяевам частных бань были вручены уведомления о недопущении сжигания запрещенных веществ.

Таким образом ведется работа по повышению уровня экологического сознания и гражданской ответственности в сфере сохранения и охраны окружающей среды.

Данное мероприятие проходит в рамках приказа министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Динары Кутмановой "О рейдовых мероприятиях Чистый воздух"".