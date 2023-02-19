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Минприроды КР продолжает проверять частные бани в Бишкеке

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- Бакыт Басарбек
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Минприроды КР продолжает профилактические работы по улучшению качества воздуха в городе Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Инспекторы Чуйского регионального управления с экоактивистами провели рейд в жилмассиве Ак-Ордо-3 Сокулукского района, где проведены профилактические мероприятия с частными банями и жителями. В частности, были осмотрены качество твердого топлива и наличие фильтров в печах. Кроме этого, хозяевам частных бань были вручены уведомления о недопущении сжигания запрещенных веществ.

Таким образом ведется работа по повышению уровня экологического сознания и гражданской ответственности в сфере сохранения и охраны окружающей среды.

Данное мероприятие проходит в рамках приказа министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Динары Кутмановой "О рейдовых мероприятиях Чистый воздух"".


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URL: https://www.vb.kg/427347
Теги:
рейд, Чуйская область, Бишкек, воздух в Бишкеке
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