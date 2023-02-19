Погода
$ 87.49 - 88.32
€ 93.75 - 94.75

Милиция в Таджикистане задерживает всех таксистов "Яндекс Go"

310  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Таджикистане управление МВД по Душанбе вечером 17 февраля сообщило, что в результате проведения "целевого мероприятия" задержаны водители, которые сотрудничали с онлайн-сервисом "Яндекс Go" и предоставляли их услуги в столице, сообщает ASIA-Plus.

Ведомство опубликовало имена и фотографии, по крайней мере, 14 задержанных водителей и утверждает, что "они поверили обманчивым объявлениям в соцсетях о начале работы компании в Таджикистане и незаконно стали работать на нее".

"В результате операции выяснилось, что некоторые из водителей, у которых есть контракты с другими пассажирскими транспортными компаниями, установили сотрудничество с этой компанией в электронной форме и начали пассажирскую деятельность, тем самым нарушив требования статьи 511 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана (Нарушение лицензионных требований или условий осуществления определенного вида деятельности)", - говорится в сообщении душанбинской милиции.

Милиция Душанбе также отмечает, что "российский сервис начал свою деятельность в Таджикистане незаконно, так как не прошел еще официальную регистрацию в республике".

В отношении задержанных водителей составлены протоколы об административном правонарушении согласно ст. ст. 510 и 511 КоАП РТ. Их дела отправлены в суд.

УМВД Душанбе также призывает всех водителей "не верить таким сообщениям и объявлениям и осуществлять перевозку пассажиров в рамках требований законодательства".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427348
Теги:
Таджикистан, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  