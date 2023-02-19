Милиция в Таджикистане задерживает всех таксистов "Яндекс Go"

В Таджикистане управление МВД по Душанбе вечером 17 февраля сообщило, что в результате проведения "целевого мероприятия" задержаны водители, которые сотрудничали с онлайн-сервисом "Яндекс Go" и предоставляли их услуги в столице, сообщает ASIA-Plus.

Ведомство опубликовало имена и фотографии, по крайней мере, 14 задержанных водителей и утверждает, что "они поверили обманчивым объявлениям в соцсетях о начале работы компании в Таджикистане и незаконно стали работать на нее".

"В результате операции выяснилось, что некоторые из водителей, у которых есть контракты с другими пассажирскими транспортными компаниями, установили сотрудничество с этой компанией в электронной форме и начали пассажирскую деятельность, тем самым нарушив требования статьи 511 Кодекса об административных правонарушениях Таджикистана (Нарушение лицензионных требований или условий осуществления определенного вида деятельности)", - говорится в сообщении душанбинской милиции.

Милиция Душанбе также отмечает, что "российский сервис начал свою деятельность в Таджикистане незаконно, так как не прошел еще официальную регистрацию в республике".

В отношении задержанных водителей составлены протоколы об административном правонарушении согласно ст. ст. 510 и 511 КоАП РТ. Их дела отправлены в суд.

УМВД Душанбе также призывает всех водителей "не верить таким сообщениям и объявлениям и осуществлять перевозку пассажиров в рамках требований законодательства".