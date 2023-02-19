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Садыр Жапаров не отменяет милосердие в Кыргызстане

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- Канат Кожоев
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Встреча всех президентов – бывших и действующего, организованная Садыром Жапаровым в Дубае, стала для большей части кыргызстанцев неожиданностью. Что это было? Зачем? Что будет дальше?

Сам Жапаров на своей странице в соцсетях объяснил, что собрал он всех эксов, усадив их за один стол, для солидарности народа.

"В эпоху глобализации развиваются и становятся могущественными только те страны, которые стремятся к внутренней стабильности и национальному согласию. Да, мы имеем независимость, но что тормозит ее развитие? Сейчас у нас разделяются на север и юг, по областям, и каждый заботится лишь о себе. Но помимо этого люди еще делятся на сторонников тех или иных президентов.

Если мы хотим думать о будущем Кыргызстана, то нам следует ликвидировать "акаевщину", "бакиевщину, "атамбаевщину", "отунбаевщину", "жээнбековщину", "доконцавщину" и прочие "щины".

Я провел встречу с со всеми предыдущими президентами, которые возглавляли страну в новейшей истории КР. Ради будущего нации бывшие президенты забыли обиды и поддержали эту инициативу про общую встречу. Конечно, они высказывали свое негодование. Они изливали свои обиды. Но при этом признали свои недостатки. И самое главное – они смогли простить друг друга! Это и было моей целью.

Да, с точки зрения нашего народа у каждого из них были ошибки, за которыми шли печальные последствия и кровопролитие. Все это вписано черными буквами в кыргызскую историю. В ходе всех этих событий мы потеряли много наших сыновей. Я чувствую боль каждого родственника и друзей погибших.

В мусульманской практике всегда говорилось, что умение прощать – это величие. Давайте отложим в сторону все прошлые обиды. Кыргызстанцам необходимо объединиться! Давайте забудем про корыстные интересы и будем думать об интересах всей страны", - написал глава государства.

Под этим обращением, растиражированным разными информагентствами, - множество комментариев. Обсуждаются в основном две темы: возможное возвращение Бакиева (про остальных экс-президентов – Акаева, Отунбаеву, Атамбаева, Жээнбекова – как-то забыли) и то, что президент поехал мириться, не посоветовавшись с народом.

"Ну что, Бакиев вернется, вот и все", "План Бакиева медленно, но верно воплощается в жизнь", "Бакиев никогда не оставит стремления к власти и ресурсам Кыргызстана. Эта кровожадная семейка всегда будет тянуть свои щупальца и высасывать через подставных лиц все, что только можно. Жээнбеков хоть и пройдоха, но не представляет такой опасности, как Бакиев. Если Жапаров решил его простить, что ж, это его личное дело, но пускать его в страну нельзя!".

"Власть в стране народная. Только народ вправе решать, кого простить, а кого нет", "А родственники расстрелянных в аксыйских событиях и на площади 7 апреля, родные погибших в ошских событиях простили президентов? Или их никто не спрашивает?", "Пусть простят друг друга, вопрос в другом – народ простит?", "А убитые ими простят? А сироты простят? Простили они друг друга. А народ их простит? Набивших свои карманы, жадных убийц, ненасытных? Ни одному нет прощения!".

С политической точки зрения идея собрать всех бывших лидеров страны за богато накрытым столом и добиться всепрощения – несколько несвоевременна, так как народ пока озлоблен и не готов к таким жестам доброй воли. Слишком свежи еще в памяти истории правления каждого из этих людей (которых многие и за людей-то не считают). Слишком много крови, слишком много народного горя связано с каждым из них, и все это многократно усиливается от осознания, что ни один из них не понес достойного наказания.

Задумывался ли Садыр Жапаров, что теперь вся ненависть, испытываемая некоторыми кыргызстанцами к Акаеву, Бакиеву, Жээнбекову, падет на него – президента, который всех "простил и отпустил"? И о том, что такой акт гуманизма добавил политических очков его главному оппоненту – Алмазбеку Атамбаеву, который, в отличие от него, никого не простил и ничего не забыл? Последний, судя по всему, намерен теперь и дальше разыгрывать бакиевскую карту, иначе стали бы его сторонники со вчерашнего дня хором в соцсетях активно писать, что их освобожденный из тюрьмы лидер никогда не простит Бакиева.

С другой стороны, собрав за одним столом эксов, как пауков в одной банке, и всех разом простив, Садыр Жапаров сделал то, что пока понимают немногие: очистился сам и окончательно очистил страну от влияния бывших лидеров. Так сказать, обнулил ситуацию.

Это ведь не только проявление жалости к другому человеку, сострадание, снисхождение. В широком понимании милосердие – это еще и очищение. Как собственной души и души того, к кому проявляешь милосердие, так и всего окружающего. Милосердно прощая врага, человек оставляет его наедине с его пороками, давая возможность высшим силам наказать его по всей строгости. Прощая и отпуская, человек (а то и целое общество) как бы освобождается от оков в виде ненависти и жажды мести. И часто прощение – это сигнал прощенному: ты больше не страшен и никому не нужен и не интересен.

И правы те комментаторы, которые уловили смысл "сходки": "Эти пятеро уже отработанный материал, ничего путного от них не дождешься". "По сути, эксы никакие не лидеры, а б/у носовые платки, которые, вытерев ими свои простуженные носы, люди из народа выкинули в мусорные баки истории".

Посоветоваться с народом – встречаться или не встречаться с ненавидимыми и презираемыми бывшими коллегами, прощать их или не прощать – Жапаров, конечно, мог. Почему он этого не сделал? По тем же соображениям, по каким сделал Кыргызстан президентской республикой. Он – человек, привыкший брать инициативу в свои руки и самостоятельно нести ответственность за любые свои действия. Хорошо это или плохо – рассудит история. Пока ясно, что Жапаров – первый и единственный настоящий лидер, который не прячется ни за чью спину и не прислушивается к вредным советам ближнего окружения.

Что же касается Бакиева… Ему не разрешили прилететь в Кыргызстан на похороны одной из жен. В отношении него не отменены судебные приговоры. С ним Садыр Жапаров поступил примерно так же, как с Алмазбеком Атамбаевым. Простил и отпустил, предоставив право карать или миловать - суду. Земному и небесному.

Бакиев, по всей вероятности, в Кыргызстан все-таки не сунется. Фемида его не простила, а президент при всем своем милосердии не будет ей мешать вершить правосудие. Да и кто он сейчас такой, Курманбек Бакиев? Тот самый использованный носовой платок, с которым его метко сравнил один из комментаторов. Атамбаев – дело другое. Он еще покажет себя. А как именно? Поживем – увидим.


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URL: https://www.vb.kg/427353
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков
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