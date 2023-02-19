Атамбаев: Я ценю добрые намерения президента Жапарова

Бывший президент КР Алмазбек Атамбаев прокомментировал встречу всех президентов – бывших и действующего, организованную Садыром Жапаровым в Дубае. Текст его выступления опубликовал на своей странице его сторонник Темирлан Султанбеков.

"Установление мира и единства в стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы.

В связи с последними событиями и вопросами от сограждан, хочу сказать следующее. Да, встреча эксов была. Да, я оказался на ней. Именно оказался, потому что меня не известили, что на встрече будет кто-либо из экс-президентов. Мне сказали, что меня приглашают на встречу с президентом Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, чтобы мы могли поговорить на равных как свободные люди и забыть старые обиды. Я помню добро и потому не мог отказаться и отменил даже заранее запланированную встречу с послом Испании по поводу виз. Как вы знаете, председатель правительства Педро Санчес пригласил меня на лечение - за что ему огромное спасибо!

Я тоже за мир и единство в стране. О чем и сказал. И я ценю добрые намерения президента Жапарова. Но в конце встречи возникла ситуация, когда я вынужден был уйти по английски, не прощаясь ни с кем. Если в будущем возникнет необходимость я конечно же расскажу о подробностях.

Установление мира и единства в нашей стране и возврат Бакиевых в Кыргызстан - это две большие разницы. Совмещение даст совсем иной результат. Слишком много крови пролито, слишком многое не должно и не может быть забыто. И конечно же, виновные должны ответить. И простить должны сначала родные погибших. И я надеюсь, что президент Садыр Жапаров услышал меня и примет верное решение".