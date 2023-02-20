Не торопитесь с выводами и действиями. Гороскоп с 20 по 26 февраля

В понедельник стартует новый лунный цикл. Новолуние состоится 20 февраля в 13 часов 6 минут бишкекского времени.

Овен – финансовое положение нестабильно, а инвестиции в совместные дела, траты денег на незапланированные покупки и развлечения ещё больше могут его расшатать. Пока финансы штормит, пополняйте багаж знаний, общаясь с друзьями и деловыми партнёрами, участвуя в различных обучающих сессиях и программах, не требующих оплаты. Благодаря обмену знаниями и опытом, вы станете мудрее, а принятые решения дальновиднее. Подвернётся шанс объясниться в чувствах и обрести гармонию в отношениях.

Телец – захочется высказать всё, что накопилось на душе руководству и домочадцам, но это может спровоцировать негативные последствия. Возникшее недопонимание усложнит получение документов, продвижение по карьерной лестнице, а в доме создаст атмосферу напряжённости. Поступая мудро, вы сумеете по-иному разрешить противоречия, не вступая в споры. Прислушиваясь к интуиции, вы сумеете найти решение проблемных моментов, сохранив доверительные отношения на работе и в доме, при этом удастся пополнить казну.

Близнецы – почувствовав тревожность, не торопитесь с выводами и действиями. Возможно вы не так истолковали полученные известия, а возможно вас пытаются ввести в заблуждение с помощью манипуляций. Набравшись смелости, задайте дополнительные вопросы собеседникам, соберите больше информации из различных источников. Благодаря проявленной инициативе, вы сумеете выбраться из капкана неопределённости, устроить важные деловые встречи и свидания. Загородные поездки пройдут в приятной атмосфере и наполнят жизнь приятными моментами.

Рак – непредсказуемость и непоследовательность как различных знакомых, так и сослуживцев поставят под угрозу ваше финансовое благополучие. Принимая участие в их затеях, вы можете лишиться приличной суммы денег. Деньги любят тишину, а потому принятые вами решения без давления со стороны, окажутся дальновидными и практичными. В спокойной обстановке принимая решения, вы избежите потерь и даже пополните свой бюджет доходами. Влиятельные люди могут оказать содействие в решении важных вопросов.

Лев – увлёкшись спорами с руководством и деловыми партнёрами, вы рискуете переступить грань за которой начнётся конфликт. Наработанные связи и отношения можно в одного мгновение разрушить, поддавшись мимолётному порыву и усложнив дальнейшее карьерное продвижение, получение документов. Восстанавливайте дружеское общение, устройте загородные поездки или другой досуг, предложенный близкими людьми. В преддверии весны есть шанс устроить личную жизнь.

Дева – завышенная планка ваших целей станет главной причиной распыления сил и досадных промахов. В поле вашего зрения может оказаться слишком много информации и всевозможных событий, что одной стороны приведёт к ошибкам, а с другой стороны способно вызвать нездоровую критику завидующих вам людей. Сосредоточьте внимание на самых важных поездках и встречах, а также постарайтесь не упустить возможность переговорить с руководством и влиятельными людьми. Вы сумеете решить вопрос, от которого зависит судьба карьеры и ряда проектов, в свою пользу.

Весы – загоревшись желанием пополнить казну за счёт лёгких доходов от финансовых сделок или новых для вас проектов, вы рискуете встать на опасный и нестабильный путь. Подогревать желания могут различные знакомые, обещая сказочно высокие доходы и значимые перспективы. Более детально изучив возможные риски, вы сумеете вовремя остановиться. Свидания, поездки и праздничный досуг пройдут в приятной атмосфере. При этом не обязательно тратить много денег, достаточно интересной компании и оригинального варианта проведения досуга.

Скорпион – несговорчивость деловых партнёров и домочадцев может выводить из себя, но пока никакие аргументы не изменят их позиции, а потому не тратьте впустую энергию и свои нервы. Попытки повлиять на их мнение способны привести к обратному эффекту. Намеченные праздничные мероприятия смягчат обстановку, содействуя возобновлению общения. Покупки, а также инвестиции выгодны. Удастся достичь прогресса в развитии собственного бизнеса.

Стрелец – разобраться в противоречивых рассказах друзей и знакомых будет сложно, а потому не спешите с выводами. Встав на чью-либо сторону, вы можете втянуться в интриги и чужие конфликты. Берегите личную жизнь от посторонних любопытных взглядов. Ревность и зависть могут испортить отношения. Решайте текущие вопросы как дома, так и на работе, воздерживаясь от резких комментариев. Ваш нейтралитет позволит избежать конфликтов и сохранить доходы. незапланированные покупки окажутся весьма кстати.

Козерог – время принимать решения самостоятельно, а не следовать примеру людей из вашего окружения. Вас могут втянуть в убыточное сотрудничество, пообещав сказочно лёгкие доходы. От совместных покупок и кредитов лучше воздержаться. Вы можете осуществить свои планы, уверенно презентуя свои возможности. Решительно настояв на своём, вы произведёте впечатление не только на сослуживцев, но и на музу вашего сердца. Вы не ставите даже тени сомнения в вашем успехе и твердости намерений.

Водолей – Выгодной окажется цена, да и купленные вещи пригодятся в ближайшее время. Удастся что-то поменять в интерьере дома, а также совершить выгодную сделку с недвижимостью. Отношения в доме окажутся далёкими от идеала. Постарайтесь быть максимально честными с домочадцами. Тайна, которую вы попытаетесь скрыть, станет известной благодаря сердобольным доброжелателям и вам сложно будет найти слова в своё оправдание.

Рыбы – в потоке различных сообщений, новостей и событий порой будет непросто разобраться, но не позволяйте этому информационному потоку управлять вами. Попав под влияние событий, вы можете принять эмоциональное и непрактичное для вас решение. Для начала восстановите эмоциональное равновесие, затем уже прорабатывайте стратегию и принимайте решения. Благодаря вашей интуиции и управленческим качествам, вы избежите просчётов, развеете интриги и слухи, укрепите деловые отношения и приятно проведёте время во время праздничных выходных.

Астролог Андрей Рязанцев