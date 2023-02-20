В Оше возбуждено дело о растрате военного имущества

Военной прокуратурой Ошского гарнизона совместно с Главным управлением военной контрразведки ГКНБ проведена проверка в войсковой части 36806 Министерства обороны по вопросу целевого использования военного имущества, в ходе которого установлен факт растраты ответственными должностными лицами вышеуказанной воинской части военного имущества на сумму 2 млн. 298 тыс. 708 сомов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По данному факту военной прокуратурой Ошского гарнизона возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение и растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование.