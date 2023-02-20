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В Оше возбуждено дело о растрате военного имущества

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- Бермет Таалайбекова
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Военной прокуратурой Ошского гарнизона совместно с Главным управлением военной контрразведки ГКНБ проведена проверка в войсковой части 36806 Министерства обороны по вопросу целевого использования военного имущества, в ходе которого установлен факт растраты ответственными должностными лицами вышеуказанной воинской части военного имущества на сумму 2 млн. 298 тыс. 708 сомов. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По данному факту военной прокуратурой Ошского гарнизона возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение и растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и в настоящее время проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/427360
Теги:
военная служба, уголовное дело, Генеральная прокуратура
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