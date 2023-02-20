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Парламентская делегация вылетела с официальным визитом в Республику Корея

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- Назгуль Абдыразакова
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Парламентская делегация во главе с торага Жогорку Нурланбеком Шакиевым вылетела с официальным визитом в Республику Корея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита Торага Нурланбек Шакиев проведет ряд встреч с руководителями Национального собрания Республики Корея, в том числе с Председателем парламента Кореи К Ким Чжин Пхё .

Он также встретится с представителями кыргызской диаспоры и соотечественниками, ознакомится с деятельностью промышленных предприятий республики.

В состав делегации входят заместитель торага Нурбек Сыдыгалиев, депутаты Султанбай Айжигитов, Акылбек Тумонбаев, Марлен Маматалиев, Жанарбек Акаев, Искендер Матраимов, Айбек Алтынбеков, Таалайбек Сарыбашов и Алишер Эрбаев.


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URL: https://www.vb.kg/427373
Теги:
Южная Корея, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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