КЭУ и Дебреценский университет договорились о двойном дипломе

В рамках официального визита п

президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Венгрию 13-14 февраля в Будапеште прошел первый форум ректоров кыргызских и венгерских вузов. В нем принял участие Кадыралиев Алмаз Токтобекович, ректор Кыргызского экономического научно-исследовательского университета имени Мусы Рыскулбекова (НИУ КЭУ).

Среди государственных вузов Кыргызстана КЭУ является единственным вузом, предлагающим обучение на английском языке в сфере экономики и туризма. В рамках данного мероприятия, организованного Министерством образования и науки КР КЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с пятью венгерскими университетами.

Согласно достигнутым договоренностям, теперь возможности международного образования студентов КЭУ будут еще расширяться.

Ректор А.Т.Кадыралиев по специальному приглашению посетил Дебреценский университет (Debrecen University, 1538), одно из ведущих и престижных высших учебных заведений Европы. По окончании визита был заключен ряд взаимовыгодных договоров.

А именно: между Дебреценским университетом и КЭУ была достигнута договоренность о введении в короткие сроки "Системы двойного диплома". Также достигнуто сотрудничество по академической мобильности преподавателей и студентов.

Около пятидесяти кыргызских студентов в настоящее время обучаются в Дебреценском университете по венгерской государственной стипендии. В рамках визита в указанный вуз ректор Кадыралиев А.Т. встретился с нашими соотечественниками.

Кроме того, состоялась встреча с ректором университета Корвинус (Corvinus University), профессором Такацом Елодом, состоялись переговоры по направлениям сотрудничества.