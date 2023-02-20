С 20 по 28 февраля жительницы Баткена могут пройти бесплатный медосмотр

С 20 по 28 февраля 2023 года мультидисциплинарная команда медиков из числа онколога-маммолога, гинеколога, терапевта и УЗИ-специалиста бесплатно проконсультируют, обследуют женщин и девочек–подростков в Лейлекском районе (график выезда указан ниже). С 1 по 8 марта посетят жителей Баткенского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мероприятия будут проведены ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" (ОО "КАПС") при поддержке правительства Великобритании и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане.

"С февраля по март будут организованы выезды мультидисциплинарной мобильной клиники для оказания услуг в области материнского, репродуктивного здоровья и психологической помощи, связанным с насилием для женщин и девочек-подростков. Мобильная клиника будет предоставлять услуги и консультирование в приграничных селах, где ограничен доступ к получению медицинских услуг", - сообщает директор ОО "КАПС" Бактыгул Бозгорпоева, которая координирует работу.

Для обеспечения устойчивости проводимых мероприятий медицинские работники пройдут семинар по оказанию пострадавшим качественной и доступной медицинской помощи, а также обсудят вопросы перенаправления пострадавших в советующие структуры.

Комплексные мероприятия позволят работать сообща организациям здравоохранения, местным органам власти, гражданскому сообществу по обеспечению доступа женщин и девочек к медицинским услугам.

График мультидисциплинарной мобильной клиники в Лейлекском районе:

20.02.2023 – Сумбула а/ө, село Искра – ГСВ № 12

21.02.2023- Жаңы-Жер а/ө, село Жаштык - ГСВ № 18

22.02.2023 - Жаңы-Жер а/ө, село Борбордук - ГСВ № 20

23.02.2023- Жаңы-Жер а/ө, село Арка 2 - ГСВ № 22

24.02.2023- Жаңы-Жер а/ө, село Достук - СШ "Достук" +ГСВ17

25.02.2023- Кулунду а/ө, село Максат - СШ Максат +ФАП Максат

26.02.2023- Кулунду а/ө, село Интернационал- СШ Кыргы. 40-ж

27.02.2023- Кулунду а/ө, село Сада - ФАП Сада

28.02.2023- Ак-Суу а/ө, СШ Ак-Суу+ГСВ № 11