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В Оше задержан мужчина, который представлялся судоисполнителем

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ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 16 февраля 2023 года задержан гражданин Т.М.Т., представлявшийся сотрудником подразделения службы судебных исполнителей Кара-Сууского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что указанный гражданин требовал у М.Ш. предоставить 20 тысяч сомов за оказание содействия, по снятию ограничения на выезд с территории Кыргызской Республики.

В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела".


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URL: https://www.vb.kg/427378
Теги:
ГКНБ, Ошская область
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