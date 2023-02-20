В Оше задержан мужчина, который представлялся судоисполнителем

ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 16 февраля 2023 года задержан гражданин Т.М.Т., представлявшийся сотрудником подразделения службы судебных исполнителей Кара-Сууского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что указанный гражданин требовал у М.Ш. предоставить 20 тысяч сомов за оказание содействия, по снятию ограничения на выезд с территории Кыргызской Республики.

В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела".