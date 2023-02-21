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В Бишкеке прошел фестиваль "Государственный язык - язык дружбы и единства"

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В Кыргызском государственном академическом театре драмы имени Абдумомунова прошёл городской фестиваль "Государственный язык – язык дружбы и единства", посвященный Международному дню родного языка.

На праздничном мероприятии с приветственными словами выступили руководители и представители мэрии города Бишкеак, Бишкекского городского кенеша, Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской Республики, Республиканского общества "Кыргыз тили", Ассамблеи народа Кыргызстана.

В фестивале приняли участие представители 9 этносов, проживающих в столице: кыргызы, русские, узбеки, дунгане, уйгуры, казахи, татары, азербайджанцы, карачаевцы. Они рассказывали о своей национальности на родном языке, показывали на экране слайд с фото о национальностях с текстами на государственном и официальном языках, что повышало интерес участников к информации.

Девиз городского фестиваля: "Хотя каждый из нас из разных национальностей, у нас одно желание и одна страсть: мир, дружба и единство между народами! Пусть наша молодежь свободно говорит на своем родном языке и свободно владеет другими иностранными языками. Пусть на нашей прекрасной кыргызской земле будет мир и процветание! Наша Родина – Кыргызстан!".

Мероприятие завершилось праздничным концертом с участием представителей разных национальностей. Организатором выступила мэрия города Бишкека совместно с Ассамблеей народа Кыргызстана.

Отметим, в соответствии с месячным планом мероприятий по совершенствованию родного языка этносов, проживающих в Кыргызстане, приуроченным к Международному дню родного языка 21 февраля, утвержденным Кабинетом Министров Кыргызской Республики 20 января 2023 года, в дошкольных и общеобразовательных организациях, детских школах искусств и спорта, домах культуры, муниципальных учреждениях и предприятиях города Бишкека проводились различные мероприятия. Также праздник отметили в мэрии города Бишкека, районных администрациях, структурных подразделениях, муниципальных территориальных управлениях, муниципальных предприятиях с участием работников, жителей города, представителей Ассамблеи народа Кыргызстана.

Справка: с 2000 года во многих странах мира отмечается День родного языка в целях сохранения и защиты языка каждой нации, этот день ежегодно отмечается и в нашей многонациональной Кыргызской Республике. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики кыргызский язык является государственным языком Кыргызской Республики, а русский язык - официальным языком. При этом представителям всех этносов гарантировано право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.


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URL: https://www.vb.kg/427384
Теги:
кыргызский язык, Бишкек
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