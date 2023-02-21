В школах Свердловского района установят урны для раздельного сбора мусора

В Свердловском районе Бишкека стартовал проект "Зеленое дело", в рамках которого во всех школах района будут установлены урны для раздельного сбора мусора.

Проект запущен в рамках исполнения указа президента Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", а также в целях воспитания в подрастающем поколении чувства ответственности за экологию и бережного отношения к природе.

Проект, помимо создания условий для сортировки и разделения мусора, предусматривает также разработку и проведение учебных модулей и методических пособий, организацию проведения видеоуроков, проведение и поддержку грантовых программ для обучающихся, проведение экскурсий на производство и многие другие стимулирующие мероприятия.