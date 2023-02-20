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Главный архитектор ГУ "Бишкекглавархитектура" привлечен к ответственности

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Прокуратурой города Бишкека расследован ряд уголовных дел в отношении работников ГУ "Бишкекглавархитектура", а также главного архитектора проекта Южной зоны города Бишкека А.Ж. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

"Следствием установлено, что А.Ж., вовлекая в устойчивую преступную связь отдельных должностных лиц ГУ "Бишкекглавархитектура", с целью извлечения материальной и иной выгоды для себя и отдельных субъектов градостроительной деятельности, заведомо зная о нарушении требований нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, в период с 2021-2022 гг. путем служебного подлога незаконно внес изменения (корректуру) в проект застройки микрорайонов, кварталов в Южной зоне города Бишкека.

Вместе с тем незаконной корректуре также подверглись красные линии улицы Пудовкина путем уменьшения ширины проектируемого продолжения улицы от канала ЮБЧК до проектируемой южной объездной дороги".


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URL: https://www.vb.kg/427386
Теги:
Бишкекглавархитектура, Генеральная прокуратура, задержание, Кыргызстан
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