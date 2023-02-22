Продвижение мягкой силы РФ осуществляется без навязывания своей воли стране

Cоветник Посольства России Виктор Харченко на круглом столе "Новые векторы в геополитике ЦА: чья "мягкая сила" эффективней?", организованном центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в Бишкеке, рассказал, что в политологии "мягкую силу" определяют как возможность достигать целей на международной арене не путем принуждения, а с помощью убеждения и привлечения симпатий других акторов, иными словами создания механизмов привлекательности.

"Основами мягкой силы являются культурные и политические ценности, институты, которые способны притягивать других или иными словами "хотеть того, чего хотите вы". Напомню, что в статье "Россия и меняющийся мир" президент России Владимир Путин определил "мягкую силу" как "комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов". Принципиально важно, что в рамках российского подхода продвижение инструментов мягкой силы осуществляется не в противовес политике властей и без навязывания своей воли.

Приоритетными направлениями российской внешней политики остается развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ, ЕАЭС, Большого евразийского проекта.

В контексте дальнейшего применения инструментария мягкой силы представляется важным обратить внимание на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва в ближайшее время пересмотрит концепцию своей внешней политики. Фундаментом формирующейся полицентричной архитектуры станет внешнеполитическая связка Москвы и Пекина, помимо этого статусом особо привилегированного стратегического партнера обладает Индия. Параллельно укрепляются наши связи с Бразилией, Ираном, ОАЭ, Египтом, Турцией, Саудовской Аравией, другими государствами на всех континентах.

С нашей точки зрения к наиболее значимым инструментам "мягкой силы" относятся Евразийский экономический союз (ЕАЭС), деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития, Российско-кыргызского Фонда развития, а также сотрудничество наших стран в рамках других интеграционных проектов. Здесь можно было бы привести статистические данные, отражающие значительные финансовые средства, выделяемые на поддержку Кыргызской Республики, реализацию программ по линии международных организаций с финансовым участием России и прочих, но мне думается, что тема ЕАЭС скорее относится к самостоятельному экспертному докладу.

В целом Россия занимает особое место в социокультурном пространстве Кыргызстана, что определяется общим историческим прошлым, общим пониманием судьбы наших народов и в этом контексте культурно-гуманитарное присутствие Российской Федерации также представляет собой отдельный пласт для исследователей.

Позитивный имидж государства формируется также под воздействием множества разнородных информационных каналов. Информационное присутствие России в Киргизии осуществляется в соответствии с Законом Киргизской Республики "О средствах массовой информации". В настоящее время в МИД республики аккредитованы представители 12 российских СМИ.

При понимании существующих проблем, обострении конкуренции на международном рынке оказания образовательных услуг, Российское научно-образовательное присутствие обеспечивается как в сфере высшего образования, так и в области школьного обучения. (дополнительно – предстоящий визит делегации Минобразования России 19-22 февраля).

Значимым фактором, одним из условий сохранения стабильных межэтнических и межконфессиональных отношений остается православное присутствие в Киргизии, имеющее давние исторические корни. В Концепции государственной политики Киргизской Республики в религиозной сфере признается, что "во многом благодаря объединяющей роли ханафитского мазхаба суннитского ислама и православного христианства возникло и сохранилось уникальное единство и многообразие культур народа Кыргызстана".

К элементам "мягкой силы" в полной мере можно отнести общественные организации российских соотечественников в числе иных акторов реализации стратегии межэтнического и межконфессионального согласия в республике. Деятельность организаций сосредоточена в области продвижения идей евразийской интеграции, сохранения культурно-гуманитарных ценностей, общей исторической памяти. Руководство Кыргызстана подчеркивает первостепенное значение единства всех этносов, необходимость внимательного подхода к защите межнационального единства и согласия.

Сегодня мы живем в новых геополитических условиях, когда на смену диктату однополярного мира приходит многополярность и к приоритетам Евразийской интеграции добавляется жизненная необходимость сохранения традиционных духовных ценностей с опорой на политико-дипломатические, информационно-идеологические, социально-экономические, научно-образовательные и культурно-языковые инструменты "мягкой силы".

В своем выступлении я привел примеры российских инструментов "мягкой силы". На мой взгляд тема сегодняшней дискуссии представляется спорной – кто может предложить систему оценки эффективности "мягкой силы"? Иные акторы внешней политики пытаются вовлечь страны постсоветского пространства в собственные геополитические проекты. В итоге можно стать субъектом международной политики, а можно превратиться и в объекта.

Как мы видим Большая игра становится все более опасной и набирает стремительные обороты. Ряд экспертов не исключают того, что Великая шахматная доска может рассыпаться на фрагменты. Как будет развиваться ситуация покажет время и наши с вами усилия", - сказал он.