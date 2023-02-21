Кыргызстанские спасатели вернулись из Турции.На их счету 8 спасенных жизней

В международном аэропорту торжественно встретили кыргызстанских спасателей, которые вернулись из Турции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, на мероприятии приняли участие министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев, турецкий посол Ахмет Садык Доган и сотрудники Министерства иностранных дел. Поздравляя спасателей, благополучно прибывших в Кыргызстан, Бообек Ажикеев высоко оценил всестороннее сотрудничество двух стран и работу, проделанную спасателями. "На помощь пострадавшему от стихийного бедствия было отправлено 182 кыргызстанцев. Среди них 6 врачей, 5 человек устанавливали юрты остальные - спасатели МЧС. Наши спасатели извлекли из-под завалов 8 человек и обнаружили 198 тел в районе, где было зарегистрировано землетрясение. Турецский посол, принявший участие в церемонии, подчеркнул помощь кыргызстанцев в Турции и выразил благодарность.

Напомним, 6 февраля текущего года землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда, одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.