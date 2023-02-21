В Джаны-Пахтинском айыльном аймаке открылся центр поддержки семьи

В Джаны-Пахтинском айыльном аймаке Чуйской области открылся первый центр поддержки семьи в рамках проекта "Жакшы ниет". Об этом сообщает ОФ "Будущее страны".

По его данным, центр будет функционировать на базе муниципального помещения при административной поддержке Джаны-Пахтинского айыл окмоту. Там будут проводиться обучение по изучению и определению гендерно-чувствительных действий (ГАЛС) для изменения патриархальных норм. В центре свою работу запустит и комитет по предотвращению насилия в семье.

Центр поддержки семьи также включает в себя открытие социального магазина для материальной и гуманитарной помощи семьям и временное убежище для девушек и женщин, пострадавших от домашнего насилия. ⠀

"Для дальнейшей устойчивости некоторые расходы по поддержанию работы ЦПС включены в бюджет и план развития айыльного аймака. И все вырученные средства с продаж товаров социального магазина мы направим для работы ЦПС", - отмечает руководительница проекта Гульмайрам Эгембердиева.

"Я очень рад, что получилось организовать такое безопасное пространство для девушек и женщин. Здание было заброшено, и многое предстояло сделать. Поэтому проект "Жакшы ниет" и задумка открытия центра поддержки семьи − это огромный вклад для села и, в частности, местного бюджета. Мы дальше будем поддерживать центр и вложим средства для его дальнейшей работы", - отметил глава Джаны-Пахта айыл окмоту Максат Абдыкеримов.

Данный проект "Социальные нормы для развития села" реализуется при поддержке глобальной инициативы "Луч света" Европейского Союза и Структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане при партнерстве с ОФ "Будущее страны" проектом "Жакшы ниет" и ОО "Алга".