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"Политика Садыра Жапарова вынуждают США действовать более дерзко и открыто"

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- Светлана Лаптева
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Организация встречи шестерых президентов Кыргызстана несет опасность для жизни главы республики Садыра Жапарова. Западные спецслужбы могут активизировать террористические ячейки для покушения, на него за независимую политику и попытку установления политического мира, заявил телеграмм-каналу "Взгляд на Восток" военный политолог, директор благотворительного учреждения "Право и Порядок", кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

"Необходимость проводить экономические реформы мотивировали Садыра Жапарова принять по-восточному мудрое и необычное решение: собрать предшественников и заключить с ними джентельменское соглашение, на время забыть свои личные обиды и интересы во имя достижения сверхцели – экономического прорыва, который ожидает республику ближайшие 3 года.

Внутригосударственная политика Жапарова, наверняка, вызывает оторопь и ломает все привычные шаблоны у кураторов среднеазиатского направления в госдепартаменте США, вынуждая их действовать все более дерзко и открыто навязывая альтернативную модель развития государства и экономики.

В создавшихся условиях у кукловодов из госдепартамента США и ЦРУ остается не такой уж и большой выбор, а именно прибегнуть к своему излюбленному методу – активизации в республике спящих ячеек боевиков запрещенной в России террористической ИГ и прочего экстремистско-террористического подполья с целью совершения терактов и организации возможного покушения на самого Жарарова", - заявил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/427397
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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