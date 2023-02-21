В Бишкеке обсудили профилактику ковида у пожилых людей

В Общественном Объединении "Ресурсный центр для пожилых" прошла конференция, на которой рассказали о том, как удалось повысить осведомленность пожилых граждан по вопросам профилактики и реагирования на COVID-19.

На конференции подвели итоги проекта, показали презентацию о ходе работы пожилых людей-лидеров групп самопомощи в регионах Кыргызстана. А также поделились информацией о том как проводилась разработка рекомендаций и дальнейших шагов по борьбе с COVID-19 и защите пожилых граждан от коронавирусной инфекции.

Информация представлена представителям профильных министерств и ведомств, международных организаций, членам международной геронтологической сети AgeNetInternational, представители Групп самопомощи пожилых людей из регионов КР, организаций гражданского общества, работающие с пожилыми гражданами, гражданские активисты, эксперты, представители СМИ.

Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций поделился информацией о работе, направленной на профилактику и вакцинацию людей пожилого возраста от коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделено реагированию на пандемию COVID-19 и другие чрезвычайные ситуации. Лидеры Групп самопомощи пожилых людей рассказали о результатах работы, проводимой в регионах.

Пандемия COVID-19 затрагивает все возраста, но оказывает наибольшее влияние на пожилых людей, которые относятся к группе риска и наиболее подвержены различным осложнениям. Они сталкиваются не только с повышенным риском для здоровья, но и с большими трудностями жизни и еще больше нуждаются во внимании и поддержке.

С ноября 2022 года ОО "Ресурсный центр для пожилых" начало реализацию краткосрочного проекта "Усиление участия гражданского общества в реагировании на COVID-19 на национальном и местном уровнях" при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения. Проект направлен на расширение возможностей гражданского общества и совета парамедиков по реагированию на пандемию COVID-19 и другие ЧС ситуации, способствовать устойчивости и готовности общества Кыргызстана в будущем, через развитие инклюзивных подходов к реагированию, обмен опытом на международном уровне и сетевом взаимодействии с группами пожилых по Кыргызстану и всему миру.