СМИ: Впору воскликнуть: Садыр Нургожоевич, браво!

Саммит бывших глав республики накануне прошел в Дубае. Для постсоветского пространства это беспрецедентное событие, требующее отдельного рассмотрения и анализа. Что это – клановая архаика или модернизация, не свойственная восточной политической традиции? Разбираемся с "ВЭС 24".

"За круглым столом мы забудем обиды"

Вот что свойственно и восточной, и западной политической традиции, так это наделение того или иного правителя определенным эпитетом, характеризующим в той или иной степени его внутреннюю и внешнюю политику. Историография знает неисчислимое количество "Великих", "Справедливых", "Сильных" и даже "Красивых" политических лидеров.

Садыр Жапаров, видимо, имеет все шансы войти в этот ряд королей, императоров и ханов с когноменом "Миротворец". Шутка ли, собрать за одним столом людей, которые в разные периоды новейшей истории Киргизии готовы были грызть друг другу глотки! И не просто собрать, но и выработать на основе этой встречи определенную декларацию, которую впоследствии можно развернуть до вполне рабочей политической программы. Впору воскликнуть: Садыр Нургожоевич, браво!

Мы не знаем, что послужило причиной такого решения. Может, у Жапарова завелись какие-то гениальные политтехнологи, может, подсуетилась вездесущая "рука Москвы" или "нога Вашингтона", но, скажем прямо, Жапаров сделал очень любопытный ход.

Во-первых, это нетривиально. В потестарной практике постсоветского пространства ничего похожего еще не было – бывшие и настоящие лидеры, конечно, встречались, но они не были разделены настолько антагонистическими отношениями, как Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков в свое время.

Во-вторых, это выглядит очень круто с морально-этической точки зрения. Всепрощение и гуманизм долгие годы были узурпированы сугубо западной традицией, которая, в свою очередь, апеллировала к христианской, ныне уже почти почившей в бозе на Западе. Между тем и на Востоке были и есть свои примеры великодушия – о чем Жапаров и напоминает.

В своих соцсетях президент республики высказался следующим образом:

"Самое важное: посадил за один стол бывших президентов. Если мы думаем о будущем страны, нужно прекратить деление на "акаевских", "бакиевских", "атамбаевских", "отунбаевских", "жээнбековских", "доконцашников" и других. Необходимо думать о единстве и завтрашнем дне народа Кыргызстана".

Также сообщается, что бывшие президенты поддержали инициативу нынешнего президента "объединиться в один кулак", рассказали о своих обидах и признали ошибки. Здесь скупая мужская (или женская) слеза должна пробороздить путь по небритой шершавой щеке…

Кланы договорились?

Теперь давайте уберем сахар и патоку и попробуем поразмышлять, что же эта встреча означает по сути. Является ли она прогрессивной новеллой в политической практике центральноазиатских государств или вполне архаичным собранием кланов, своего рода курултаем, на котором "решались дела".

Думается, что в этом саммите есть и то, и другое. В наш век постпостмодерна, когда все смешалось: люди, кони, традиции и смыслы, говорить о чистоте феномена глупо. Главное, что за каждым из экс-президентов стоят люди.

Причем не только и не столько бизнес-группы или агенты влияния, но, извините за выражение, электорат, то есть простые киргизы, некогда голосовавшие за этих президентов. Впрочем, исходы киргизских выборов, как мы помним, часто решались далеко не только мирным голосованием.

Консолидация, пусть даже условная и договорная, в условиях жесточайшей мировой турбулентности (Центральная Азия не только не сможет уклониться от нее, но будет одним из ее эпицентров) имеет чрезвычайную важность, если Киргизия хочет нормально развиваться, а не ковылять от одной "цветной революции" к другой.

К слову, о "революциях". Ничто так не минимизирует их количество, как единство (еще раз повторим, условное и рамочное) элит. Внешним силам гораздо проще работать в раздираемой противоречиями среде, чем в монолитном обществе, и, похоже, Жапаров это прекрасно понимает.