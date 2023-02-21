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В Турции предварительно погибли 6 человек при новом землетрясении

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- Бермет Таалайбекова
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В провинции Хатай на юге Турции произошло два землетрясения. Об этом сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Погибли по меньшей мере 3 человека, 213 человек госпитализированы с ранениями, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, ведутся поисково-спасательные работы среди обломков трех разрушенных зданий.

Первый толчок магнитудой 6,4 балла был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07.

Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16,7 км, второго - 7 км.

Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Ливане, Иордании, Ираке, Палестине и Израиле.

В Сирии отголоски землетрясения почувствовали жители Идлиба, Алеппо, Хамы, Африна, Аазаза, Джераблуса, Эль-Баба и Телль-Абъяда. Люди в панике выбегали на улицы, опасаясь за свою жизнь. Разрушены некоторые строения.

Ливане землетрясение ощущалось на всей территории страны, включая столицу Бейрут. Многие люди в панике выбежали на улицу.

AFAD рекомендовал гражданам держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря на 50 сантиметров.

Вице-президент Турции Фуат Октай призвал жителей не приближаться к поврежденным зданиям.

Между тем, AFAD сообщил об отмене предупреждения о повышении уровня воды в море, которое было объявлено после сегодняшних землетрясений в провинции Хатай.

По данным ведомства, вслед за землетрясением силой 6,4 балла с эпицентром в районе Дефне последовало 32 афтершока.

Как сообщается, в городе Искендерун обрушилось пустующее трехэтажное здание. Еще два строения разрушены в административном центре провинции - Антакье.

Источник: информационное агентство Анадолу


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URL: https://www.vb.kg/427407
Теги:
землетрясение, погибшие, Турция
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