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В Оше в этом году произведут посадку более 30 тысяч саженцев деревьев

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня, 21 февраля, в парке Ата-Турк города Оша с целью улучшения озеленения города произведена посадка порядка 40 саженцев белой березы. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в посадке саженцев приняли участие заместитель мэра города Оша Сонунбек Жунусбаев, депутат городского кенеша Максат Маматкулов, руководители МП "Комбината по благоустройству и зелёному хозяйству города Оша", представители МТУ, местные жители.

В 2023 году со стороны МП "Комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству" запланирована посадка 500 саженцев хвойных деревьев, 500 саженцев лиственных деревьев и около 20 тысяч кустарников.

"На основании Указа президента Садыра Жапарова "О Национальном дне чистоты и плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми отходами на период 2023-2025 годы, согласно поручению мэра города Оша Бакытбека Жетигенова, вопросам озеленения и благоустройства города в этом году будет уделено особое внимание. В текущем году в Оше будет произведена посадка порядка 1,5 млн. саженцев цветов, в том числе 10 тысяч тюльпанов. Кроме того, со стороны муниципальных территориальных управлений города будет отдельно посажено порядка 10 тыс. саженцев деревьев, в том числе плодовоовощных", - отметил С.Жунусбаев.

Также Жунусбаев подчеркнул, что в рамках поручения градоначальника со стороны комбината будет оказано содействие МТУ и жителям города по поливу зеленых насаждений на придомовой территории многоэтажных домов.

Также сообщается, что в текущем году отдельное внимание будет уделено посадке различных видов деревьев по улицам города.


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URL: https://www.vb.kg/427412
Теги:
мэрия, Ош, деревья
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