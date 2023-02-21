В Кыргызстане введен запрет на вывоз лесоматериалов за пределы ЕАЭС

В настоящее время принято постановление Кабинета Министров КР "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) древесины и лесоматериалов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" от 7 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Пунктом 1 вышеуказанного постановления установлен запрет на вывоз (экспорт) из КР за пределы таможенной территории ЕАЭС древесины и лесоматериалов, классифицируемых кодом 4401, 4403, 4407 ТН ВЭД ЕАЭС сроком на шесть месяцев с 15 февраля 2023 года.

В целях недопущения перетока в третьи страны лесоматериалов, поставляемых из РФ без уплаты пошлин, КР периодически вводятся временные запреты сроком на шесть месяцев на вывоз лесоматериалов из КР за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Данная мера принята в целях исполнения поручения Евразийского межправительственного совета, о применении мер экспортного регулирования государствами-членами ЕАЭС в отношении ряда товарных позиций, включая лесоматериалы от 20 августа 2021 года

Запрет введен не только в отношении лесоматериалов, происходящих из РФ, но и в отношении экспорта лесоматериалов независимо от страны происхождения.

В этой связи вывоз лесоматериалов из КР за пределы таможенной территории ЕАЭС невозможен.

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2022 г. №380 "О вывозе отдельных видов лесоматериалов с территории РФ в государства - члены ЕАЭС" (далее - постановление № 380) установлен годовой объем квоты на вывоз необработанного леса-кругляка (из кода 4403 TH ВЭД ЕАЭС) в государства - члены Союза.

Указанные виды товаров разрешено перемещать только железнодорожным транспортом через железнодорожные пункты пропуска, расположенные на государственной границе между РФ и государствами - членами Союза.

В соответствии с пунктом 1 постановления № 380 ежегодно устанавливаются предельные объемы вывоза в отношении товаров, классифицируемых в позициях 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3,4403 21,4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 и 4403 99 000 1 TH ВЭД ЕАЭС за пределы территории РФ в государства - члены Союза.

В целях обеспечения внутреннего спроса исходя из данных внутреннего потребления, для КР выделена экспортная квота в размере 29680 куб.м., в рамках которой кыргызстанскими компаниями завозятся лесоматериалы.

Также необходимо отметить, что постановлением Правительства РФ "О порядке перевозки отдельных видов древесины и (или) продукции ее переработки грузовым автомобильным транспортом и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" от 30 декабря 2022 г. установлено, что перевозка отдельных видов древесины и (или) продукции ее переработки, классифицируемых в позициях 4403 (за исключением 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 91, 4403 93, 4403 94 000 0 и 4403 99 000 1), 4404, 4406, 4407 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, грузовым автомобильным транспортом осуществляется через указанные в электронном сопроводительном документе на транспортировку лесоматериалов пункты пропуска через государственную границу РФ (пограничного контроля):

1. Автомобильный пункт пропуска Бугристое.

2. Автомобильный пункт пропуска Озинки.

3. Автомобильный пункт пропуска Петухово".