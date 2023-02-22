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Трамп готов остановить войну на Украине за 24 часа, если станет президентом

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- Бакыт Стамов
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Дональд Трамп стремится снова въехать в Белый дом. В предвыборной риторике он играет на опасениях американцев по поводу ядерной войны и возможной усталости от войны в Украине.

В частности, Трамп обещает построить "непроницаемый купол", чтобы оградить США от ракетно-ядерных атак, а также "прекратить войну в Украине за 24 часа". Но сделать это можно только в случае, если его снова изберут президентом. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу видео, в котором он также обвинил действующего президента в США в том, что он является причиной разговоров о ядерной опасности, пишет украинский портал zn.ua.

"Когда я был в Белом доме, никто не смел употреблять "ядерное слово", я никому этого не позволял. Сейчас оно все время звучит, потому что наше руководство не уважают", – подчеркнул экс-президент.

Трамп добавил, что использование ядерного оружия может привести к тому, что третья мировая война станет катастрофой, на фоне которой Первая и Вторая мировые будут похожи на мелкие сражения.

"Лучший способ гарантировать, что такой конфликт никогда не произойдет – это подготовиться с помощью непревзойденных технологий и непревзойденной силы. С этой целью, когда я стану главнокомандующим, я построю самый современный противоракетный щит следующего поколения. Так же, как Израиль сейчас защищен "Железным куполом", мечтой, которую когда-то считали невозможной, Америка должна иметь непроницаемый купол, чтобы защитить наших людей", - заявил Трамп.

За день до этого видео в своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что способен остановить продолжающееся почти год конфликт между Украиной и Россией за 24 часа.


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URL: https://www.vb.kg/427417
Теги:
Россия, Украина, Дональд Трамп
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