Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ

Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие", - указал глава государства.

Президент подчеркнул, что прежде, чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках ДСНВ, российская сторона должна для себя понять, "на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания", и как будут учитываться их стратегические арсеналы. "То есть совокупный ударный потенциал альянса, - пояснил Путин. - Они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Ну и слава богу. Давайте, мы не против. Не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки".

По словам Путина, некоторые деятели из США задумываются о проведении испытаний ядерного оружия, Вашингтон разрабатывает новые типы ядерных боеприпасов.

"Мы же знаем всю подноготную, знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможностях натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", - указал глава государства.