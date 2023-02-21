Основные тезисы Путина из послания Федеральному собранию

В послании Федеральному собранию, длившемся 1 час и 45 минут, президент Путин коснулся также темы специальной военной операции, вновь подверг критике политику стран Запада и анонсировал ряд новых социальных и экономических мер, включая создание специального фонда поддержки ветеранов боевых действий и образовательную реформу.

ТАСС собрал основные тезисы Путина.

О приостановке участия в ДСНВ

Россия после недавних заявлений НАТО вынуждена приостановить свое участие в соглашении: "Повторю, не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие".

Она вернется в соглашение, когда будет понимать, как в договоре будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Минобороны РФ и Росатом должны подготовиться к проведению при необходимости ядерных испытаний, но Москва не будет проводить их первой.

Об операции на Украине

Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить людей на своих исторических территориях и устранить угрозу, исходившую от Украины. Она делала все возможное для мирного урегулирования, но за ее спиной готовился "совсем другой сценарий", а западные страны, участвовавшие в переговорах, играли "краплеными картами".

Ответственность за нынешние события в конечном счете несет Запад, который пытается оторвать от России "исторические территории, которые сегодня называются Украиной": "Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить".

Западные элиты стремятся нанести России стратегическое поражение и "намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", на что Москва будет реагировать "соответствующим образом". На Западе должны отдавать себе отчет в том, что "победить Россию на поле боя невозможно".

Поставки оружия Киеву приведут к соответствующим последствиям: "Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ".

О поддержке участников операции

"Хочу сказать спасибо нашим героям - солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва БАРС. Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать".

В России необходимо создать специальный государственный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам и семьям погибших в ходе операции: "За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник". Структуры фонда следует до конца года развернуть во всех регионах страны.

Все участники специальной военной операции, включая добровольцев и мобилизованных, должны раз в полгода получать двухнедельный отпуск без учета времени на дорогу.

Офицеры, отличившиеся в ходе специальной военной операции, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, служить "мощным кадровым резервом для вооруженных сил". "Безусловно, они должны быть востребованы в гражданских органах власти всех уровней".

О поддержке новых регионов

Россия сделает все, чтобы на территорию новых регионов "вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена".

В этих регионах семьи, в которых дети родились начиная с 2007 года, получат материнский капитал.

Главной опорой развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей должны быть те, кто там родился, вырос, сражался за них: "Хочу обратиться к ним и сказать: "Россия на вас рассчитывает".

О предателях и сделавших "шаг в сторону"

Абсолютное большинство россиян "заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции" и поддержали "действия по защите Донбасса": "Дорогие друзья, хочу поблагодарить весь народ России за мужество и решимость".

Те, кто "встал на путь прямого предательства, совершая террористические и иные преступления", понесут ответственность по закону, но российские власти не собираются заниматься "охотой на ведьм": "Не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести".

Экономические меры

Запад развернул против России "экономический фронт", чтобы "заставить страдать" россиян, но "нигде ничего не добился и не добьется". Напротив, "инициаторы санкций наказывают сами себя".

Власти не будут разрушать экономику ради развития "оборонки": "У нас есть все для того, чтобы и безопасность обеспечить, и создать условия для уверенного развития страны".

Необходимо стимулировать граждан инвестировать в экономику долгосрочные сбережения, соответствующая госпрограмма должна заработать с апреля. Кроме того, государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 2,8 млн рублей.

Отдельную поддержку получит высокотехнологичный бизнес: "Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций".

Для стимулирования развития экономики "надо убрать любые межведомственные противоречия, формальности, недомолвки и прочую чушь": "Все для дела, все для результата".

Социальные инициативы

Минимальный размер оплаты труда необходимо с 1 января 2024 года проиндексировать сразу на 18,5%, до 19 242 рублей. Будут увеличены налоговые вычеты: образовательный вычет на детей вырастет вдвое, до 100 тыс. рублей, на лечение - с 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

В России запустят программу льготного арендного жилья для сотрудников "оборонки". Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной.

Программа социальной газификации станет бессрочной: "Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения".

О реформе образования

Россия вернется к традиционной схеме высшего образования, срок обучения составит от четырех до шести лет. Если профессия потребует дополнительной подготовки, образование можно будет продолжить в магистратуре или ординатуре, а далее - в аспирантуре.

О частной жизни

Российские власти не собираются регулировать частную жизнь граждан: "Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать". Тем не менее следует помнить, что, как сказано в главных книгах всех мировых религий, "семья - это союз мужчины и женщины".

О выборах

Выборы в России пройдут и в этом, и в следующем году: "И выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур".