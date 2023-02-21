Сооронбай Жээнбеков: С Атамбаевым мы пожали друг другу руки

Экс-президент КР Сооронбай Жээнбеков также прокомментировал встречу бывших президентов в Дубае. Свое мнение по этому поводу он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые соотечественники,

В связи с событиями, произошедшими в последнее время, в мой адрес также поступают вопросы. Поэтому я решил выразить свое мнение.

Встречу, прошедшую накануне в Дубаи, Садыр Нургожоевич Жапаров организовал как президент Кыргызской Республики, ради укрепления единства народа. Он отметил, что единственная цель встречи – укрепление согласия в стране, развитие Кыргызстана как сильного государства, улучшение жизни населения. Глава государства призвал, чтобы мы оставили в прошлом деление общество на тех или иных сторонников политиков. Мы, безусловно, с одобрением восприняли эту благородную инициативу. Все участники, в полном составе присутствовали до конца встречи, и каждый из нас высказал слова поддержки.

С момента обретения Кыргызской Республикой независимости в нашем государстве наряду с хорошим было и плохое, были как позитивные, так и негативные моменты. Трагические события, имевшие место в нашей истории, коснулись каждого кыргызстанца. Поэтому эта встреча была неоднозначно воспринята общественностью. Были выражены, как и эмоциональные, так и юридические оценки. Это еще раз доказывает, что у нас сильное гражданское общество и есть внутренняя свобода народа. Президент страны призвал направить этот потенциал именно в созидательное русло.

Садыр Жапаров сообщил, что до встречи в Дубае он организовал нашу встречу с Алмазбеком Атамбаевым. Да, я подтверждаю эту информацию, он посадил нас за один стол с целью примирения. Каждый из нас высказал свое мнение, в конце встречи пожали друг другу руку. Мы оба понимаем, что каждый человек в ответе перед Богом…

Призывая всех к единству, Президент выполнил свою обязанность. Теперь мы, каждый из нас, должен выполнить свой гражданский долг.

Наша сила – в единстве! Интересы страны превыше всего. Пусть Всевышний хранит наш народ и наш Кыргызстан!", - написал Жээнбеков.