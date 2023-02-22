В аптеках КР впервые стали бесплатно выдавать наборы для определения ВИЧ

В 32 аптеках Бишкека, Оша, Чуйской и Ошской областей начали выдавать бесплатные наборы для самотестирования на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщают в посольстве США в КР. Официальная церемония запуска нового метода борьбы с ВИЧ прошла вчера в Бишкеке.

"Эта инициатива принадлежит Министерству здравоохранения КР, компании "Неман-Фарм" и Агентству США по международному развитию (USAID). Ее цель - улучшить доступ к самотестированию на ВИЧ для наиболее уязвимых групп населения", - говорится в сообщении.

По словам директора Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморовой, новая модель распространения тест-систем поможет службе дополнительно усилить работу по раннему выявлению новых случаев ВИЧ и их своевременному подключению к антиретровирусной терапии, дающей шанс на жизнь.

Руководитель отдела по здравоохранению и образованию USAID в КР Ниша Гупта добавила, что это большой шаг, который позволит сделать самотестирование более доступным для самых уязвимых групп населения, чтобы они смогли получать лечение и услуги своевременно.

Уточняется, что наборы для тестирования включают тест на ВИЧ по слюне, образовательные материалы, средства профилактики ВИЧ и контактную информацию об организациях, где желающие могут получить дальнейшие услуги. Перед тем, как получить тест в аптеках, желающие должны оставить анонимную заявку на сайте www.epictest.live.

По состоянию на 2021 год в КР официально зарегистрировано 9 тысяч 200 человек, живущих с ВИЧ. На сегодняшний день получают жизненно важную антиретровирусную терапию более 4 тысяч человек, живущих с ВИЧ/СПИДом.