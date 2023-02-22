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В Баткене солдат случайно застрелил сослуживца

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- Бермет Таалайбекова
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21 февраля в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий Баткенского пограничного отряда. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По предварительным данным, в ходе смены личного состава пограничного поста военнослужащий ПС ГКНБ КР З.Ж., 1997 г.р., произвел непреднамеренный (случайный) выстрел из автомата Ак-74, в результате чего пуля попала в шею другого военнослужащего У.Б., 2002 г.р.

Несмотря на все усилия по оказанию медицинской помощи и своевременную доставку в областную объединенную больницу города Баткен, военнослужащий скончался от полученного ранения.

По данному факту оповещены соответствующие органы, на место происшествия выехали представители Военной прокуратуры Баткенского гарнизона.

иллюстративное фото


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URL: https://www.vb.kg/427424
Теги:
Баткенская область, оружие, стрельба, убийство
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