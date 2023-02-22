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В Бишкеке в этом году планируют посадить 15 тысяч саженцев деревьев

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- Назгуль Абдыразакова
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Работники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" высаживают хвойные деревья породы можжевельник и сосна с закрытой корневой системой. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, посадки производят по улице Чолпон-Атинской, в сквере микрорайона "Тунгуч", на проспектах Мира и Чуй, у памятника Бишкек баатыра.

Как отмечает муниципалитет, согласно плану посадок на 2023 год, в столице будет высажено 15 000 зеленых насаждений.

Мэрия столицы напоминает о возможных осадках в столице в ближайшую неделю. В случае падения ветвей деревьев нужно обратиться по номерам: 37-53-30 ,0504210600.


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URL: https://www.vb.kg/427427
Теги:
Бишкекзеленхоз, деревья в Бишкеке
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