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Минприроды продолжает работу по исполнению указа "Об охране Иссык-Куля"

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- Бакыт Басарбек
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Минприроды КР проведено совещание с участием заместителя губернатора области, акима Иссык-Кульского района, глав Тамчинского, Бостеринского айыл окмоту и руководителей компаний поставщиков оборудования. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава ведомства Динара Кутманова.

По ее словам, цель данной встречи - не допустить срыва указа президента КР "Об охране озера Иссык-Куль".

"Создана рабочая группа по ускорению решения вопросов. Намечено в марте провести совещание с руководителями пансионатов, оздоровительных учреждений и гостевых домов. Ранее им были направлены предупреждения о недопустимости работы без очистки сточных вод", - написала Кутманова.


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URL: https://www.vb.kg/427432
Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан, Иссык-Куль, Динара Кутманова
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