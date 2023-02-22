Минприроды продолжает работу по исполнению указа "Об охране Иссык-Куля"

Минприроды КР проведено совещание с участием заместителя губернатора области, акима Иссык-Кульского района, глав Тамчинского, Бостеринского айыл окмоту и руководителей компаний поставщиков оборудования. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава ведомства Динара Кутманова.

По ее словам, цель данной встречи - не допустить срыва указа президента КР "Об охране озера Иссык-Куль".

"Создана рабочая группа по ускорению решения вопросов. Намечено в марте провести совещание с руководителями пансионатов, оздоровительных учреждений и гостевых домов. Ранее им были направлены предупреждения о недопустимости работы без очистки сточных вод", - написала Кутманова.