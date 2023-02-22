МП "Бишкекасфальтсервис" проводит работы по благоустройству столицы

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" ведет активную работу по установке дорожных знаков, остановочных комплексов и благоустройству города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Со стороны предприятия установлено 24 мусорные урны – 10 урн в сквере имени Ленина и 14 в Дубовом парке.

Согласно предписанию УПСМ по ГУВД города Бишкека установлено 22 железных ограничителя по адресу: ул. Шопокова, №121/1. Ранее на участке парковали автотранспортные средства, заезжая на тротуар, тем самым создавая неудобства пешеходам.

Также установлено 2 остановочных комплекса по улице Махатмы Ганди и на пересечении улиц Айни и проспекта Ч.Айтматова.

Дорогие горожане! Вопросы по работе МП "Бишкасфальтсервис" вы можете присылать на страницу в социальной сети instagram: mp_bishkekasfaltservis".